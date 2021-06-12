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Евро-2020

Сборная России выразила поддержку потерявшему сознание в матче чемпионата Европы Эриксену

В концовке первого тайма встречи со сборной Финляндии в Копенгагене датчанин упал на газон и не смог подняться
Футболисты сборной Дании EPA-EFE/Wolfgang Rattay
Описание
Футболисты сборной Дании
© EPA-EFE/Wolfgang Rattay

ТАСС, 12 июня. Сборная России по футболу выразила поддержку полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание в матче первого тура чемпионата Европы с командой Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России.

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В концовке первого тайма встречи в Копенгагене Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его унесли на носилках. Матч приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле.

"Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским "Интером". Надеемся, что все обойдется", - говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Сборные Дании и Финляндии выступают в одной группе с российской командой. Россияне свой первый матч на турнире проведут в субботу с командой Бельгии, встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск. На групповом этапе российские футболисты также встретятся с командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Эриксену 29 лет. Он является игроком итальянского "Интера", в составе которого стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

В составе сборной Дании Эриксен провел 108 матчей и забил 36 мячей.

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