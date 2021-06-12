Боец ММА Харитонов одержал вторую победу в профессиональном боксе

ТАСС, 12 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов одержал вторую победу в профессиональном боксе. В 8-раундовом рейтинговом поединке супертяжелой весовой категории, прошедшем в Минске на турнире М-1 Fight, он выиграл у южноафриканца Осборна Мачиманы нокаутом в третьем раунде.

Харитонов проведет бой против Конго летом, если будет допущен по состоянию здоровья

Мачимана во втором раунде побывал в нокдауне, а в середине третьего упал после одиночного удара, и судья остановил бой.

40-летний Харитонов одержал вторую победу на профессиональном ринге. В сентябре прошлого года он успешно дебютировал в боксе, победив техническим нокаутом во втором раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира британца Дэнни Уильямса. В послужном списке 42-летнего Мачиманы 23 победы (17 нокаутом), 15 поражений.

Харитонов в апреле провел первый поединок после длительного перерыва, связанного с травмами, полученными в потасовке с бойцом Адамом Яндиевым. Россиянин успешно дебютировал в лиге боев на голых кулаках Stone Faces в США, победив американского бойца ММА Майка Кука нокаутом в первом раунде.

Харитонов летом может провести бой в организации Bellator против француза Шейка Конго. В ноябре прошлого года россиянин был отстранен от боев в Bellator после потасовки с Яндиевым, в феврале отстранение было продлено из-за того, что травмы Харитонова еще не зажили.

На счету 40-летнего Харитонова в ММА 30 побед и семь поражений, еще два боя признаны несостоявшимися.