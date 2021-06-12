Кошмар на футбольном поле. Инцидент с Эриксеном чуть не поставил Евро на паузу

ТАСС, 12 июня. Чемпионат Европы по футболу пережил шоковую ситуацию: один из ведущих игроков сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча с командой Финляндии. Он рухнул на футбольное поле с открытыми глазами, что указывало на возможные проблемы с сердцем.

Сборная Дании уступила финнам в матче Евро после остановки игры и госпитализации Эриксена

Опасения подтвердились через несколько минут, когда врачи начали оказывать ему помощь - в реанимационных мероприятиях был использован дефибриллятор и непрямой массаж сердца.

Игроки датской сборной обступили Эриксена, чтобы оградить зрителей от ужасной картины. Некоторые из них не смогли сдержать слез, другие - успокаивали жену футболиста, которая выбежала на поле.

Спустя 15 минут врачам удалось привести Эриксена в сознание и направить в госпиталь. Поле он покидал на носилках, которые были занавешены подручными полотнищами, среди которых оказался флаг Финляндии.

Обошлось

Все это проходило на глазах 25 тысяч зрителей, преимущественно болельщиков сборной Дании. Встреча проходила в Копенгагене на стадионе "Паркен", который в условиях ограничений из-за коронавируса разрешено заполнять наполовину. После трагедии трибуны не пустели - зрители ждали новостей из госпиталя.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вскоре успокоил всех сообщением о том, что состояние здоровья Эриксена стабилизировано. Спустя еще полчаса было объявлено, что матч будет доигран в тот же день - он возобновился в 21:30 мск.