Кошмар на футбольном поле. Инцидент с Эриксеном чуть не поставил Евро на паузу

ТАСС, 12 июня. Чемпионат Европы по футболу пережил шоковую ситуацию: один из ведущих игроков сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча с командой Финляндии. Он рухнул на футбольное поле с открытыми глазами, что указывало на возможные проблемы с сердцем.
Опасения подтвердились через несколько минут, когда врачи начали оказывать ему помощь - в реанимационных мероприятиях был использован дефибриллятор и непрямой массаж сердца.
Игроки датской сборной обступили Эриксена, чтобы оградить зрителей от ужасной картины. Некоторые из них не смогли сдержать слез, другие - успокаивали жену футболиста, которая выбежала на поле.
Спустя 15 минут врачам удалось привести Эриксена в сознание и направить в госпиталь. Поле он покидал на носилках, которые были занавешены подручными полотнищами, среди которых оказался флаг Финляндии.
Обошлось
Все это проходило на глазах 25 тысяч зрителей, преимущественно болельщиков сборной Дании. Встреча проходила в Копенгагене на стадионе "Паркен", который в условиях ограничений из-за коронавируса разрешено заполнять наполовину. После трагедии трибуны не пустели - зрители ждали новостей из госпиталя.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вскоре успокоил всех сообщением о том, что состояние здоровья Эриксена стабилизировано. Спустя еще полчаса было объявлено, что матч будет доигран в тот же день - он возобновился в 21:30 мск.
Решение доиграть матч имело особое значение и для двух других команд группы B - России и Бельгии, чья игра должна была начаться в 22:00. Инцидент поставил под сомнение возможность проведения и матча в Санкт-Петербурге. В итоге все обошлось: жизни Эриксена ничего не угрожает, обе игры состоялись, пусть они и наложились друг на друга по времени.
Поскольку встреча в Копенгагене была остановлена на 43-й минуте, датская и финская команды сначала доиграли первый тайм, а уже после, поменявшись сторонами, начали второй. Уходить на 15-минутный перерыв футболисты при этом не стали. Что важно - игра была возобновлена по инициативе самих команд. Датская сборная решила посвятить этот матч своему игроку.
Эриксену 29 лет. Он является игроком миланского "Интера", в составе которого недавно стал чемпионом Италии. Ранее футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.
Сенсационный дебют
Игра в Копенгагене была прервана при счете 0:0. В первой половине матча датчане значительно превосходили финскую команду, однако реализовать многочисленные моменты им не удалось.
Сборная Финляндии - дебютант чемпионата Европы, который ведет свою историю с 1960 года. В группе команда являлась аутсайдером, на что указывали как букмекерские котировки, так и общая трансферная стоимость ее игроков - она равна €44,6 млн, что ставит ее на последнее место среди всех участников Евро. Для сравнения: стоимость сборной Дании - €311 млн.
Однако это не помешало финнам сотворить первую сенсацию турнира. Они сумели открыть счет, вопреки тому, что рисунок игры во втором тайме не поменялся - датчане продолжали владеть преимуществом. Все решила чуть ли не единственная острая атака гостей во втором тайме, которую ударом головой завершил Йоэл Похьянпало.
А после в составе финской сборной блеснул вратарь Лукаш Градецкий - он отразил удар Пьера-Эмиля Хёйбьерга с одиннадцатиметровой отметки. При этом сам факт назначения пенальти взывал вопросы у ряда футбольных экспертов. И это уже второе спорное решение судей на чемпионате Европы. Первое было в пятницу, в открывавшем турнир матче с участием сборных Турции и Италии (0:3). Там пенальти не был назначен за игру рукой в штрафной площади. В итоге гол Похьянпало, который войдет в историю финского футбола, остался единственным
Команды Швейцарии и Уэльса - соперники итальянцев и турок по группе A - в субботу сыграли вничью (1:1). Швейцарцы превосходили по игре своего соперника, однако удержать победный счет им не удалось. Оба мяча были забиты после розыгрыша углового.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Италия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Уэльс
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|2
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|Турция
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Россия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0