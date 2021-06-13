ТАСС, 13 июня. Сорок седьмой по счету Кубок Америки по футболу стартует в Бразилии в ночь на понедельник матчем между хозяевами и командой Венесуэлы. Изначально турнир должен был пройти в Аргентине и Колумбии, но в итоге был перенесен в Бразилию. Соревнования пройдут с 13 июня по 10 июля - параллельно с чемпионатом Европы. Как и европейское первенство, Кубок Америки должен был пройти год назад, но был перенесен из-за коронавируса.

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В начале мая Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) отказалась от предложения колумбийских властей перенести турнир на ноябрь в связи с ростом протестов в стране из-за нового налогового законодательства и санитарных ограничений. 31 мая было объявлено о том, что турнир не примет и Аргентина. Точная причина названа не была, но на тот момент в стране была новая вспышка коронавируса. Следом было объявлено о переносе Кубка Америки в Бразилию, которая организовывала его два года назад. Причем решение бразильского правительства и президента Жаира Болсонару привело чуть ли не к расколу страны - главу государства за желание провести турнир подвергли критике его политические противники, Верховный суд, местные власти, дело чуть ли не дошло до бойкота Кубка Америки штатами, в городах которых должны были пройти матчи. Бразильцы не пошли на бойкот Сообщалось, что не выступить на турнире угрожали и сами футболисты сборной Бразилии, которые, как писал портал Globoesporte ("Глобу спорт"), провели на эту тему встречу с президентом Бразильской конфедерации футбола Рожериу Кабоклу. Одними из тех, кто выступал против участия в Кубке Америки, были Неймар, Алиссон, Каземиро. Только за четыре дня до начала турнира бразильские футболисты в открытом письме сообщили, что не станут бойкотировать соревнования. В письме игроки написали, что были против того, как повела себя CONMEBOL с переносом турнира, но за свою сборную они никогда не откажутся играть. За три дня до начала турнира в обнародованный состав бразильцев попали и Неймар, и Алиссон с Каземиро. Сыграют в сильнейшем составе и аргентинцы во главе с Лионелем Месси, должен сыграть и уругваец Луис Суарес.

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