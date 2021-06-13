Боярский назвал нокаутом поражение сборной России по футболу от бельгийцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу, потерпев поражение от команды Бельгии со счетом 0:3 в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы, была отправлена в нокаут, в последующих играх от команды не стоит ждать мобилизации. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Сборная России в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Два мяча в ворота Антона Шунина отправил нападающий Ромелу Лукаку, автором еще одного гола стал Тома Мёнье.

"Не надо ничего оценивать, это был закономерный проигрыш, - сказал Боярский. - Бельгия в несколько раз сильнее, хоть и старше. После ошибки Андрея Семенова распустились. Оборона дырявая, нападение неэффективное, замены не помогли. Хотя ребята старались и бились, болельщики старались поддержать команду, но факты - это вещь упрямая, "не могём!"

"Дай бог из группы выйти, хотя в этом тоже сомневаюсь. Думаю, что это нокаут для команды - дальше будет не мобилизация, а страх и распущенность. Ничего тут не сделаешь", - добавил он.

Также Боярский отметил, что Россия хорошо справляется с организацией крупных турниров. "Поля, гостеприимство - это мы можем, а вот играть еще не научились", - резюмировал собеседник агентства.

Сборная России после первого тура занимает четвертое место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой позиции располагаются бельгийцы (3 очка), на второй - финны (3), на третьей - датчане (0). Во втором туре команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова сыграет со сборной Финляндии, игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. В третьем туре россияне в Копенгагене 21 июня встретятся со сборной Дании.