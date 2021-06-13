Черчесов считает, что эпизод с Эриксеном повлиял на исход матча между датчанами и финнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Эпизод с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии, повлиял на исход игры. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Кошмар на футбольном поле. Инцидент с Эриксеном чуть не поставил Евро на паузу

Встреча завершилась победой финнов со счетом 1:0. В концовке первого тайма полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был прерван и возобновился спустя почти два часа.

"Видимо, это (эпизод с Эриксеном - прим. ТАСС) на команду датчан повлияло, - сказал Черчесов. - Когда я сказал, что у финнов крепкая команда, все думали, что мы преувеличиваем, но мы-то изучаем соперника. Они показали, что слабых команд на таких турнирах не бывает. Ситуация с Эриксеном какую-то роль сыграла, финны воспользовались".

Сборные Финляндии и Дании выступают в одной группе с российской командой. В субботу россияне уступили бельгийцам со счетом 0:3. В следующем матче сборная России 16 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии. В заключительном туре российская команда 21 июня в Копенгагене встретится с датчанами.