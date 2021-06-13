Малафеев считает, что сборная России по футболу исправит ситуацию в оставшихся матчах Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна исправить турнирное положение в группе В чемпионата Европы за два оставшихся матча. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Вячеслав Малафеев.

Россияне в стартовом матче чемпионата Европы проиграли в Санкт-Петербурге команде Бельгии со счетом 0:3.

"Безусловно, мы болели за нашу команду и верили в то, что сборная сможет отнять очки у бельгийцев, но при этом все понимали реальный расклад сил. Сборная Бельгии показала высокий класс командной игры и добилась поставленной задачи на этот матч, в том числе за счет более классных футболистов, - сказал Малафеев. - Да, были ошибки в оборонительных действиях - это футбол. Допускаю такой вариант, что после первого поражения от большого соперника наша сборная пойдет по сценарию 2008 года, в оставшихся матчах против датчан и финнов исправит ситуацию и сможет побороться за выход из группы".

В следующем матче группы В россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами. 21 июня сборная России сыграет с датчанами в Копенгагене.