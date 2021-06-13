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Евро-2020

Футболист сборной Бельгии Кастань не сыграет в оставшихся матчах Евро

Игрок получил травму после столкновения головами с полузащитником сборной России Далером Кузяевым
Тимоти Кастань EPA-EFE/Anton Vaganov
Описание
Тимоти Кастань
© EPA-EFE/Anton Vaganov

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань не сыграет в оставшихся матчах чемпионата Европы по футболу после травмы, полученной в игре с командой России. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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Сборная Бельгии в субботу обыграла команду России со счетом 3:0. Кастань был заменен по ходу первого тайма после столкновения головами с полузащитником сборной России Далером Кузяевым.

"У Кастаня двойной перелом, он не сыграет на турнире", - сказал Мартинес.

Травмированного защитника заменил Тома Мёнье, который забил гол и сделал результативную передачу. "Очень впечатлен игрой. Тяжело вступать в игру, выходя на замену. Горд тем примером по выходу на замену, который он показал", - отметил главный тренер сборной Бельгии.

Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. В другом матче группы сборная Финляндии обыграла команду Дании (1:0). Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку в таблице. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.

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