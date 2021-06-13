Черчесов: сборная России сделает все, чтобы победить финнов в матче Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России сделает все необходимое для победы над командой Финляндии во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России по футболу стартовала на Евро с крупного поражения от бельгийцев

Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 0:3 в первом матче группового этапа. В другом матче группы B сборная Финляндии обыграла датчан со счетом 1:0.

"Никакого давления нет, мы в турнире, - сказал Черчесов. - Хотели сыграть лучше по результату и содержанию. Ждем финнов 16 июня, потом будет матч в Дании. Одним матчем все не решается, но будем делать все, чтобы победить финнов".

После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем - датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами. 21 июня сборная России сыграет с командой Дании в Копенгагене, а сборная Финляндии встретится с бельгийцами в Санкт-Петербурге.