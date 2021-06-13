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Евро-2020

Борис Игнатьев: ошибки выбили сборную России из колеи в матче Евро с бельгийцами

Бывший главный тренер сборной России по футболу рассказал, что рассчитывал в игре с командой Бельгии на ничейный результат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Ошибки в обороне выбили футболистов сборной России из колеи в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против команды Бельгии. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер российской национальной команды Борис Игнатьев.

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Сборная России в субботу проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Если брать результат, который, наверное, исходил из созданных ошибок наших футболистов, то он соответствует всем недочетам, - сказал Игнатьев. - На мой взгляд, мы не показали каких-то аргументов, которые можно было бы противопоставить сопернику с большой группой высококлассных игроков. Мы не проиграли, наверное, в физической подготовке, они не были лучше нас в этом компоненте, в тактике они не стали для нас загадкой, но мы проиграли в уровне индивидуального мастерства, мы допускали такие ошибки, которые выбили нас из колеи. При этом соперник выглядел мастеровитее и действовал увереннее и надежнее, вот эта уверенность позволила им использовать ошибки, допущенные нашими футболистами".

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"Главный вывод в том, что уровень нашего футбола в плане основ игры уступает лучшим аналогам европейского и мирового футбола, сегодня проиграли команде, которая является одной из законодательниц мод европейского футбола. Не думаю, что поражение от бельгийцев может сказаться на дальнейших результатах сборной России. У [главного тренера сборной России] Станислава Черчесова есть возможности и умения управлять командой, мы в этом убеждались ранее, когда ситуации, казалось, были безнадежными, но он находил выход", - добавил собеседник агентства.

Игнатьев также рассказал, что рассчитывал в игре с бельгийцами минимум на ничейный результат. "Многие, наверное, и думали, что так будет, потому что бельгийцы показывают выдающийся футбол. Лично я рассчитывал на любой результат, кроме поражения, меня устраивала и ничья. Дальше мне видится, что следующие соперники нам по зубам, финны набрали лишние очки, мы должны их обыгрывать, думаю, что наш тренерский штаб способен изменить ситуацию в лучшую сторону", - заключил он.

Сборная России после первого тура занимает четвертое место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой позиции располагаются бельгийцы (3 очка), на второй - финны (3), на третьей - датчане (0). Во втором туре команда под руководством Станислава Черчесова сыграет со сборной Финляндии, игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. В третьем туре россияне в Копенгагене 21 июня встретятся со сборной Дании.

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