Тренер бельгийцев Мартинес назвал сборную России по футболу тактически гибкой командой

"Как вы знаете, мы играли друг с другом три раза (с 2017 года - прим. ТАСС), и тренер Станислав Черчесов в одной игре использовал четырех защитников, а в другой - пять, - сказал Мартинес, отвечая на вопрос о том, стало ли для него сюрпризом то, что россияне начали игру по схеме с четырьмя защитниками. - Мы были готовы к обеим схемам и не были удивлены. Мы знали, какие у них в составе реальные угрозы, шаблоны сборной России. Не важно, играешь ты в обороне в четыре защитника или в пять - угрозы остаются теми же: физическая мощь [Артема] Дзюбы, если дать [Александру] Головину и другим игрокам войти в штрафную, они испытают тебя".

"Рад, что мы хорошо сыграли в обороне у штрафной. Мы знаем, какой тактически гибкой является сборная России", - добавил главный тренер сборной Бельгии.

Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. В другом матче группы сборная Финляндии обыграла команду Дании (1:0). Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку в таблице. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.