Дивеев: футболисты сборной России поддержали Семенова после ошибки в матче с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России поддержали защитника Андрея Семенова, допустившего ошибку в матче чемпионата Европы по футболу против команды Бельгии. Об этом рассказал защитник национальной команды Игорь Дивеев, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная России по футболу стартовала на Евро с крупного поражения от бельгийцев

В субботу россияне проиграли бельгийцам со счетом 0:3 в первом матче на чемпионате Европы. Первый мяч сборная Бельгии забила после ошибки Семенова в обороне.

"У нас была задача выходить в атаку через фланги. Сборная Бельгии ничем не удивила, первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали, - отметил Дивеев. - Невынужденная ошибка сказалась, после нее игра сдулась. Поддержали Семенова в раздевалке, не надо зацикливаться на ошибке".

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд отметил, что в первом матче на таком турнире всегда присутствует нервозность. "Так что вполне обычная ситуация, что не все было идеально, - сказал он. - Но мы полностью контролировали ход матча. Порой оказывались под давлением, но правильно с ним справлялись. Если ты забиваешь три гола такой команде, как сборная Россия, то можешь быть доволен собой".

В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.