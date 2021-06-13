Дивеев: футболисты сборной России поддержали Семенова после ошибки в матче с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России поддержали защитника Андрея Семенова, допустившего ошибку в матче чемпионата Европы по футболу против команды Бельгии. Об этом рассказал защитник национальной команды Игорь Дивеев, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В субботу россияне проиграли бельгийцам со счетом 0:3 в первом матче на чемпионате Европы. Первый мяч сборная Бельгии забила после ошибки Семенова в обороне.
"У нас была задача выходить в атаку через фланги. Сборная Бельгии ничем не удивила, первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали, - отметил Дивеев. - Невынужденная ошибка сказалась, после нее игра сдулась. Поддержали Семенова в раздевалке, не надо зацикливаться на ошибке".
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд отметил, что в первом матче на таком турнире всегда присутствует нервозность. "Так что вполне обычная ситуация, что не все было идеально, - сказал он. - Но мы полностью контролировали ход матча. Порой оказывались под давлением, но правильно с ним справлялись. Если ты забиваешь три гола такой команде, как сборная Россия, то можешь быть доволен собой".
В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.