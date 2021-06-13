Заслужили критику. Сборная России по футболу начала Евро-2020 с разгрома от бельгийцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в стартовом матче на чемпионате Европы потерпела крупное поражение от команды Бельгии. Встреча в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев, два мяча забил Ромелу Лукаку, еще один точный удар на счету Тома Мёнье. Чемпионат Европы должен был пройти прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год, сохранив при этом первоначальное название - Евро-2020. В связи с ограничениями, связанными с распространением инфекции, вместимость трибун ограничена. В Санкт-Петербурге она составляет 34 067 мест (50% от максимальной вместимости - 68 134). За первой игрой Евро-2020 в России с трибун наблюдали 26 264 болельщиков. На данный момент встреча между сборными России и Бельгии является самой посещаемой на нынешнем турнире.

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Стартовавший 11 июня турнир проходит в 11 городах, он завершится 11 июля. Игры чемпионата Европы, помимо Санкт-Петербурга, принимают Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Российский город в этом списке занимает второе место по числу матчей - в нем пройдут семь игр, включая две встречи с участием сборной России и четвертьфинал 2 июля. Больше только у Лондона, в котором пройдут восемь встреч, включая два полуфинала и финал турнира. Прошедший матч стал восьмым в истории противостояния сборных России и Бельгии. Ни в одном из них россияне не сумели одержать победу, потерпев шесть поражений и два раза сыграв вничью. С марта 2017 года команды встречались четырежды - после ничьей в товарищеском матче в Сочи (3:3) бельгийцы неизменно побеждали (3:1 и 4:1 - в отборочном турнире к чемпионату Европы, 3:0 - на самом первенстве). Сборные Бельгии и России занимают первое и 38-е места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) соответственно. Для обеих сборных нынешний чемпионат Европы - шестой в истории. Лучшим результатом для россиян в новейшей истории является бронза Евро-2008, бельгийцы по разу становились серебряными (1980) и бронзовыми (1972) призерами турнира. Ахилл оказался прав Болельщики сборной России подходили к игре против бельгийцев с оптимизмом, несмотря на статистику и статус соперника по предстоящему матчу. Некоторые из них, как приехавший в Петербург из Москвы и облачившийся в костюм Ивана Грозного Алексей, рассуждали о победе. О том, что дома должны помочь стены, рассуждали поклонники команды Станислава Черчесова из Нижнего Новгорода.

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Бельгийцев на игре присутствовало около 600 человек. На подходе к стадиону они были, что называется, нарасхват. На все просьбы российских фанатов о совместном фото бельгийцы улыбались и отвечали согласием. В разговоре с ТАСС болельщик из Антверпена по имени Марио отметил, что сборная Бельгии сильна, как никогда. "Пусть наши российские друзья не обижаются, сегодня победят наши футболисты. Но не отчаивайтесь, вам обязательно повезет в дальнейших матчах", - сказал он. Такой же исход предсказал и петербургский оракул - эрмитажный кот Ахилл. За несколько часов до стартового свистка он предсказал победу сборной Бельгии, выбрав миску с кормом, рядом с которой был флаг этой страны. Для кота это предсказание стало вторым сбывшимся на Евро-2020 - 11 июня он отдал предпочтение сборной Италии. Команда с Апеннин в матче открытия турнира со счетом 3:0 разгромила сборную Турции. Быстрый гол и вынужденные замены Сборная России неплохо начала матч против бельгийцев, но первый же удар в створ ворот Антона Шунина стал голевым. Эпизоду предшествовала ошибка центрального защитника Андрея Семенова, от которого мяч отскочил к Лукаку. Если бы игрок обороны не касался мяча, форвард соперников оказался бы в офсайде и взятие ворот было бы отменено. Спустя 24 минуты уже Шунин неудачно сыграл после подачи с левого фланга - от него мяч отскочил к вышедшему на замену Мёнье, который удвоил преимущество сборной Бельгии и стал первым в истории чемпионатов Европы футболистом, которому удалось забить, выйдя на замену по ходу первого тайма. После этого судьба трех очков была практически предрешена, открытым оставался только вопрос о счете.

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Автор второго гола бельгийцев Мёнье появился на поле вместо Тимоти Кастаня, который получил травму в столкновении с Далером Кузяевым и больше не сыграет на этом турнире. Российский универсал также не смог продолжить встречу, вместо него на поле вышел полузащитник Денис Черышев, в результате чего из средней линии в оборону был вынужден опуститься Юрий Жирков. В конце первого тайма он также получил травму и был заменен на Вячеслава Караваева. Несмотря на это, Жирков установил достижение, став самым возрастным игроком в истории сборных СССР и России, сыгравшим на чемпионатах Европы. В день игры ему было 37 лет 296 дней, предыдущее достижение принадлежало защитнику Сергею Игнашевичу, который на Евро-2016 сыграл в матче в возрасте 36 лет 342 дней. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после игры в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что высказал свое недовольство команде в нормальной форме. "Ни Шунину, ни Семенову ничего не сказал, потому что есть команда, которая на поле, есть индивидуальные вещи на поле, которые нужно исправлять. Голы пропускать такие обидно, но играть нужно так, как надо", - подчеркнул он, добавив, что порция критики после поражения от бельгийцев будет заслуженной.

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"Никакого давления нет, мы в турнире, - отметил Черчесов на послематчевой пресс-конференции. - Хотели сыграть лучше по результату и содержанию. Ждем финнов 16 июня, потом будет матч в Дании. Одним матчем все не решается, но будем делать все, чтобы победить финнов". Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что выбор схемы с четырьмя защитниками со стороны Черчесова не удивил его, даже несмотря на то, что в товарищеских играх перед Евро-2020 россияне выбирали формацию с пятью игроками обороны. "Не важно, играешь ты в обороне в четыре защитника или в пять - угрозы остаются теми же: физическая мощь [Артема] Дзюбы, если дать [Александру] Головину и другим игрокам войти в штрафную, они испытают тебя. Рад, что мы хорошо сыграли в обороне у штрафной. Мы знаем, какой тактически гибкой является сборная России", - заявил испанский специалист. "Все изменила глупая ошибка" Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов после поражения от бельгийцев от лица команды извинился перед болельщиками. "Каждый матч важен. Не знаю, подсели мы или нет, вроде физически готовы все нормально", - сказал он в эфире "Матч ТВ".

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Капитан национальной команды Артем Дзюба в комментарии пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал, что команда плохо сыграла в обороне. "Лукаку, вероятно, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо защищались. Такие хорошие команды, как сборная Бельгии, не прощают ошибок", - отметил форвард. "Начали матч достаточно неплохо, думали, что уж ничьей-то добьемся. Но затем все изменила глупая ошибка. В матче с таким сильным противником вернуться в игру всегда невероятно сложно", - добавил Дзюба. Защитник российской сборной Игорь Дивеев подчеркнул, что команда поддержала допустившего ошибку в эпизоде с первым голом Семенова. "Сборная Бельгии ничем не удивила, первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали. Невынужденная ошибка сказалась, после нее игра сдулась. Поддержали Семенова в раздевалке, не надо зацикливаться на ошибке", - отметил он. "У нас нет достойных защитников, кроме Джикии" Болельщики, тренеры и футбольные функционеры по-разному оценили игру сборной России в матче против бельгийцев. Так, владелец московского "Спартака" Леонид Федун в предоставленном ТАСС клубной пресс-службой комментарии заявил, что в составе у национальной команды нет защитников высокого уровня, за исключением капитана красно-белых Георгия Джикии. "Мы играли, возможно, с будущим чемпионом Европы. Увы, огромная разница в классе несомненна. Но все решили индивидуальные ошибки [Антона] Шунина и [Андрея] Семенова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии, даже в ближайшей перспективе никого не видно", - заявил Федун.

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Не менее пессимистично был настроен и народный артист РСФСР Михаил Боярский. "Оборона дырявая, нападение неэффективное, замены не помогли, - сказал он ТАСС. - Хотя ребята старались и бились, болельщики старались поддержать команду, но факты - это вещь упрямая, "не могем!" Дай бог из группы выйти, хотя в этом тоже сомневаюсь; думаю, что это нокаут для команды - дальше будет не мобилизация, а страх и распущенность. Ничего тут не сделаешь". Боярский отметил, что Россия хорошо справляется с организацией крупных турниров. "Поля, гостеприимство - это мы можем, а вот играть еще не научились", - сказал он. С большим оптимизмом на турнирные перспективы сборной России смотрят бывшие игроки национальной команды. "В 2008 году мы уступили 1:4 (будущим чемпионам Европы сборной Испании - прим. ТАСС), что одно и то же. У нас остались две игры, которые будут решающими. Поэтому ничего не потеряно и не надо расстраиваться. Думаю, все будет нормально", - сказал ТАСС экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко. О выступлении на Евро-2008 в разговоре с ТАСС также вспомнил и бывший голкипер Вячеслав Малафеев. "Сборная Бельгии показала высокий класс командной игры и добилась поставленной задачи на этот матч, в том числе за счет более классных футболистов, - сказал он. - Да, были ошибки в оборонительных действиях - это футбол. Допускаю такой вариант, что после первого поражения от большого соперника наша сборная пойдет по сценарию 2008 года, в оставшихся матчах против датчан и финнов исправит ситуацию и сможет побороться за выход из группы". Турнирное положение сборной России После крупного поражения от бельгийцев сборная России с нулем набранных очков располагается на четвертом месте в группе B. Лидеры рейтинга ФИФА занимают первую строчку (3 очка), на второй и третьей позициях располагаются финны (3) и датчане (0). 16 июня команда Черчесова в Санкт-Петербурге сыграет с финнами, бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами. 21 июня россияне в Копенгагене сыграют с датчанами, а сборные Финляндии и Бельгии встретятся в Санкт-Петербурге.

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При условии, что фаворит группы - сборная Бельгии - в ближайших матчах обыграет датчан и финнов, сборная России может выйти в 1/8 финала чемпионата Европы как со второго, так и с третьего места. Для реализации первого сценария команде Черчесова необходимо либо одержать две победы (шесть очков), либо обыграть финнов и сыграть вничью с датчанами (4 очка). Если же россияне обыграют датчан, но сыграют вничью с финнами, то наберут одинаковое количество очков с последними (по четыре), выше в турнирной таблице окажется команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Сборная России может выйти в плей-офф Евро-2020, даже если одержит одну победу в двух оставшихся играх группового этапа. Но тогда на судьбу команды будут влиять внешние факторы - в случае победы над командой Дании выход в 1/8 финала будет зависеть от того, как сыграют команды, занявшие третьи места в пяти других группах чемпионата Европы. Из шести групп в плей-офф с третьих мест выходят только четыре команды, в 2016 году сборным Турции и Албании для этого не хватило трех набранных очков. Если же сборная России обыграет команду Финляндии, проиграв при этом датчанам, тогда сразу у трех команд будет по три очка. В такой ситуации выше в турнирной таблице группы B будет та команда, у которой среди этой тройки лучшие показатели по разнице забитых и пропущенных мячей, а также количество голов. Любой из вариантов, при котором сборная Бельгии не сможет обыграть датчан и финнов, осложнит россиянам задачу по выходу из группы.