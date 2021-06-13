Определен состав сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаду в Токио

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике по итогам национального кубка определился с составом команды на Олимпийские игры в Токио. Как сообщила ТАСС старший тренер сборной Валентина Родионенко, изменения в составе будут возможны в случае появления проблем со здоровьем у кого-то из спортсменов.

Кубок России, который 12 июня завершился в Новосибирске, являлся заключительным этапом отбора в олимпийскую национальную команду. Первые обладатели путевок на Олимпиаду были определены по итогам апрельского чемпионата Европы в швейцарском Базеле.

"К Никите Нагорному, Давиду Белявскому и Александру Карцеву после Кубка России присоединятся восстанавливающийся после травмы Артур Далалоян, Денис Аблязин и Владислав Поляшов, - заметила Родионенко. - В женскую команду, кроме успешно выступивших на чемпионате Европы Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Владиславы Уразовой, будут включены Елена Герасимова, Лилия Ахаимова и Анастасия Ильянкова. В составе возможны изменения, если кто-то из спортсменов, к сожалению, будет испытывать проблемы со здоровьем. У нас еще есть время на то, чтобы определиться, кто будет выступать в командном многоборье".

Собеседница ТАСС отметила, что удовлетворена физическим состоянием одного из лидеров сборной Далалояна, который серьезно травмировал ахиллово сухожилие накануне чемпионата Европы. "Но Артур все равно сможет выступить только на четырех снарядах и пропустит вольные и опорный прыжок, где большая нагрузка на ноги. Очень порадовал Аблязин, который может быть заявлен на три снаряда: кольца, вольные упражнения и опорный прыжок", - сказала тренер.

Родионенко также сообщила, что никто из российских гимнастов не поедет на этап Кубка мира в Дохе, который пройдет с 23 по 26 июня. "Нам нет смысла туда ехать, так как все задачи отбора уже решены. Да и лишний раз рисковать здоровьем спортсменов накануне Олимпиады тоже было бы неправильно", - сказала тренер.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 8 августа.