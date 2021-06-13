Сорокин остался доволен уровнем организации первого матча Евро в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Состоявшийся в Санкт-Петербурге матч первого тура группового турнира чемпионата Европы по футболу, в котором встречались сборные России и Бельгии, с точки зрения организации прошел согласно плану. Об этом ТАСС заявил генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В субботу в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе прошел первый из семи матчей перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020. Сборная России со счетом 0:3 уступила команде Бельгии.

"Очень хорошо, что в плане организации матча ничего [плохого] не произошло, - сказал Сорокин. - Насколько мы слышим и читаем, все довольны. Конечно, есть определенное обсуждение результата матча, но к организации это не имеет прямого отношения. С этой точки зрения, нам кажется, все прошло, как и было запланировано".

"Конечно, как всегда, на больших событиях есть определенные шероховатости. Они всегда бывают на первом матче на любом стадионе. Мы знаем, что нужно подправить и подкрутить, это абсолютно нормальная обстановка. Шероховатости - это мелкие технические детали, они незаметны глазу наших гостей, просто это придирчивое отношение организаторов к собственной работе", - отметил гендиректор оргкомитета.

Стартовавший 11 июня чемпионат Европы проходит в 11 городах, он завершится 11 июля. Игры турнира помимо Санкт-Петербурга принимают Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Российский город в этом списке занимает второе место по числу матчей. Больше только у Лондона, в котором пройдут восемь встреч, включая два полуфинала и финал турнира.

До конца турнира в Санкт-Петербурге пройдут матчи, в которых сыграют сборные Польши и Словакии (14 июня), Финляндии и России (16 июня), Швеции и Словакии (18 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), Швеции и Польши (23 июня). 2 июля на стадионе "Санкт-Петербург" пройдет один из четвертьфиналов Евро-2020.