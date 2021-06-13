{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Футболист сборной Дании Эриксен продолжает находиться в больнице. Его состояние стабильно

В субботу полузащитник потерял сознание во время матча чемпионата Европы
© EPA-EFE/Kirill Kudryavtsev

ТАСС, 13 июня. Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.

29-летний игрок пройдет дальнейшее обследование. Отмечается, что утром он общался с командой.

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
У футболиста сборной Португалии Канселу выявлен коронавирус
В составе команды игрока заменит Диогу Далот
У футболиста сборной Португалии Канселу выявлен коронавирус
Читать полностью