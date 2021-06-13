Футболист сборной Дании Эриксен продолжает находиться в больнице. Его состояние стабильно

ТАСС, 13 июня. Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.

29-летний игрок пройдет дальнейшее обследование. Отмечается, что утром он общался с командой.

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.