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Летние олимпийские виды спорта

Дина Аверина выиграла три золотые медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Дина и Арина Аверины одержали четыре победы в пяти индивидуальных дисциплинах на соревнованиях в Болгарии
Дина Аверина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 13 июня. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования проходят в болгарской Варне.

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Российская спортсменка набрала 24,700 балла. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько (23,200), третье - россиянка Арина Аверина (22,600).

Дина и Арина Аверины выиграли четыре из пяти золотых медалей в индивидуальных дисциплинах на чемпионате Европы. Ранее в воскресенье Дина победила в упражнении с обручем и в упражнении с мячом. В субботу Арина выиграла многоборье. Также на турнире Дина Аверина завоевала серебро (булавы) и бронзу (многоборье).

Сестры не смогли одержать победу только в упражнении с булавами, где первенствовала представительница Израиля Линой Ашрам.

Авериным 22 года. Дина является двукратной чемпионкой России, 13-кратной чемпионкой мира, 10-кратной чемпионкой Европы. Арина стала на турнире восьмикратной чемпионкой Европы, также она является трехкратной чемпионкой России, четырехкратной чемпионкой мира.

Чемпионат Европы завершится 13 июня.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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