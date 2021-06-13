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Евро-2020

Жуков: качество игры сборной России с бельгийцами было ниже всякой критики

По мнению виде-спикера Госдумы, бельгийская команда не показала ничего выдающегося
Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Качество футбола, показанное сборной России в первом матче чемпионата Европы против команды Бельгии, было ниже всякой критики. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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В субботу россияне уступили в Санкт-Петербурге бельгийцам со счетом 0:3.

"Надежда [на выход из группы] всегда есть. Конечно, надо удачно играть с финнами и датчанами, но качество игры просто ниже всякой критики, к сожалению, - сказал Жуков. - С этой точки зрения надежда не очень велика, и непонятно, как эта сборная собирается атаковать, забивать. Немного мрачное впечатление осталось после этого матча, прямо скажем".

"Проигрывать тоже по-разному можно, проиграть можно и в борьбе. Тем более не могу сказать, что бельгийцы продемонстрировали прямо-таки фантастический уровень игры. На фоне тех же итальянцев, мне кажется, ничего выдающегося. Но наши просто разочаровали во всех отношениях - что в защите, что в атаке", - добавил он.

Следующий матч россияне проведут в Санкт-Петербурге с финнами 16 июня.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичЕвро-2020
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