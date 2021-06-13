Гендиректор "Ахмата" поддержал футболиста Семенова после матча сборных России и Бельгии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Ахмат" и сборной России Андрей Семенов в оставшихся матчах чемпионата Европы - 2020 сыграет лучше, чем в стартовой игре турнира против команды Бельгии. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, два мяча в составе победителей забил Ромелу Лукаку, еще один точный удар на счету Тома Мёнье. Эпизоду с первым голом бельгийцев предшествовала ошибка Семенова, от которого мяч отскочил к Лукаку. Если бы защитник не касался мяча, форвард соперников оказался бы в офсайде и взятие ворот было бы отменено. После игры со стороны болельщиков и футбольных функционеров звучала критика в адрес игроков обороны российской сборной и лично Семенова.

"Комментировать игру сборной должен ее главный тренер - игроки находятся в его распоряжении, - сказал Айдамиров. - Критика в адрес Андрея Семенова? Удивительно - то мы на руках игроков носим, то пытаемся на них всех собак повесить. Это неправильно!"

"Семенов - игрок нашего клуба, мы будем его поддерживать, - подчеркнул гендиректор "Ахмата". - У всех бывают удачные и неудачные матчи, так сложилось. Но это игрок нашей сборной. У нас от любви до ненависти один шаг, комментировать высказывания активной части болельщиков в интернете я не считаю целесообразным".

В ответ на вопрос о том, может ли Семенов сыграть на чемпионате Европы лучше, чем в матче против сборной Бельгии, собеседник агентства заявил: "Конечно! Его же взяли не из-за того, что он Андрей Семенов и у него имя с фамилией такие. Его взяли по футбольным качествам, если бы был кто-то лучше, взяли бы другого".

"Вся команда, наверное, сыграла не так, как мы ожидали. Они играли против, по сути, лучшей сборной мира, надо пережить это и идти дальше. Как болельщик сборной России скажу, что команде по силам выйти из группы, она должна выходить в плей-офф", - резюмировал Айдамиров.

Турнирное положение сборной России

После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем - датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами. 21 июня сборная России сыграет с командой Дании в Копенгагене, а сборная Финляндии встретится с бельгийцами в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы должен был пройти прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Стартовавший 11 июня турнир проходит в 11 городах, он завершится 11 июля. Игры чемпионата Европы, помимо Санкт-Петербурга, принимают Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.