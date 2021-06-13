Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по художественной гимнастике

ТАСС, 13 июня. Российские спортсменки завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования завершились в болгарской Варне.

Дина Аверина выиграла три золотые медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Российская команда заняла первое место в неофициальном медальном зачете. На втором месте турнир завершила сборная Израиля (2-2-3), на третьем - Болгарии (1-2-0).

В индивидуальных дисциплинах Дина и Арина Аверины выиграли четыре золотые медали из пяти. Дина победила в упражнениях с обручем, мячом и лентой, Арина - в многоборье. Кроме того, на счету сестер одна серебряная и две бронзовые награды.

Также сборная России выиграла золотые медали в командном многоборье и групповом многоборье. Серебряная награда была завоевана в командном упражнении с пятью мячами, бронзовая - в командном упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами.

Чемпионат Европы проходил с 9 по 13 июня.