Безуглов: врачи сборной России готовы к инцидентам, подобным случаю с Эриксеном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Медицинский штаб сборной России по футболу на чемпионате Европы - 2020 готов к инцидентам, подобным тому, что случился с полузащитником команды Дании Кристианом Эриксеном. Об этом заявил врач национальной команды Эдуард Безуглов, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой Центра спортивной медицины ФМБА.

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Датского футбольного союза, игрок продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.

"Мы готовы. Все врачи и массажисты сборной команды регулярно проходят специальные курсы, на которых все действия при возникновении подобных ситуаций разбираются", - сказал Безуглов.

"Что касается необходимого инструментального оснащения, то все необходимое для оказания экстренной помощи есть как у врачей команд, так и на стадионе: и в медицинском пункте стадиона, и у медицинской бригады, которая дежурит непосредственно рядом с полем", - отметил собеседник агентства.

После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем - датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами. 21 июня сборная России сыграет с командой Дании в Копенгагене, а сборная Финляндии встретится с бельгийцами в Санкт-Петербурге.