Сорокин: на стадионе в Петербурге предусмотрена возможность выезда реанимобиля на поле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Стадион "Санкт-Петербург", на котором проходит часть матчей чемпионата Европы, в случае необходимости готов к выезду реанимобиля на футбольное поле. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, только после этого его увезли в больницу; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Датского футбольного союза, игрок продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.

"В Санкт-Петербурге предусмотрена возможность выезда реанимобиля на поле. Это требование регламента, на стадионе в Санкт-Петербурге оно соблюдается", - сказал Сорокин.

12 июня сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бельгии. Это был первый матч турнира, который прошел в Санкт-Петербурге. До конца чемпионата Европы в городе пройдут еще шесть матчей. На групповом этапе в них сыграют сборные Польши и Словакии (14 июня), Финляндии и России (16 июня), Швеции и Словакии (18 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), Швеции и Польши (23 июня). 2 июля на стадионе "Санкт-Петербург" пройдет один из четвертьфиналов турнира.