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Евро-2020

Англичанин Беллингем стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы

На момент дебюта за сборную на Евро игроку исполнилось 17 лет и 349 дней
Джуд Беллингем (в центре) Laurence Griffiths, Pool via AP
Описание
Джуд Беллингем (в центре)
© Laurence Griffiths, Pool via AP

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, вышедшим на поле в матче чемпионата Европы.

Игрок появился на поле 82-й минуте матча первого тура группового этапа с хорватами (1:0), заменив капитана сборной Англии Гарри Кейна. На момент дебюта Беллингему исполнилось 17 лет и 349 дней. Предыдущим рекордсменом был нидерландец Йетро Виллемс, который появился на поле в матче чемпионата Европы 2012 года с датчанами в возрасте 18 лет и 71 дня.

Беллингем является воспитанником "Бирмингема". После сезона-2019/20 он перешел в дортмундскую "Боруссию", а английский клуб вывел из обращения 22-й номер, под которым выступал юный игрок. В завершившемся сезоне Беллингем провел 29 матчей в чемпионате Германии, забив один мяч. В составе "Боруссии" он стал обладателем Кубка Германии.

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