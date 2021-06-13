Решение по составу сборной России по художественной гимнастике будет принято перед Играми

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Окончательное решение по тому, каким будет состав сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх, будет принято перед самими Играми. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет с 6 по 8 августа. С 9 по 13 июня в Болгарии проходил чемпионат Европы.

"По этим соревнованиям на Олимпиаду поедут сестры Аверины - Арина и Дина. В групповых упражнениях - в том составе [поедем], в котором были сейчас. Но есть вариант, что он поменяется. У нас еще два соревнования, и, может быть, мы попробуем кого-то заменить", - сказала Винер-Усманова.

"Последний срок по принятию решения [о составе на Игры в Токио] - перед Олимпиадой. Мы уезжаем 15 июля во Владивосток и будем там 21 день. За это время все возможно, поэтому мы будем брать запасных, работать, выступать и пробовать. Сегодня гимнастки вылетают в Москву, а уже завтра вечером мы собираемся и будем работать над ошибками", - добавила она.

Российские спортсменки завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы, который завершился 13 июня в болгарской Варне.