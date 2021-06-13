Винер-Усманова подвела итоги выступления сборной России на чемпионате Европы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике выполнила главную задачу на чемпионате Европы, удачно выступив в олимпийских дисциплинах. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Российские спортсменки завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали, выиграв медальный зачет соревнований.
"Эти соревнования были очень важны для нас, поскольку это последний крупный официальный старт перед Олимпийскими играми, где собираются все. Европа - самая передовая в области художественной гимнастики, поэтому олимпийские чемпионы, призеры и участники в подавляющем большинстве с этого континента, - сказала Винер-Усманова. - Поэтому эти соревнования были для нас показательными".
"Была поставлена задача в первую очередь хорошо выступить в олимпийских дисциплинах, что мы и сделали. Эта задача была выполнена вчера по итогам финала в многоборье. У нас два флага было в индивидуальной программе - золото и бронза, и флаг в многоборье за два дня - это была олимпийская программа", - добавила она.
"Надо делиться, а олимпийские виды выигрывать"
Винер-Усманова отметила и выступление на соревнованиях юниоров. "В первый же день выиграли три золотые медали, уже сегодня в финалах выступили Дина, Арина [Аверины] и [Лала] Крамаренко - Дина выиграла три из четырех золотых медалей, и должна была быть и четвертая. Была поставлена задача, потому что на Олимпийских играх индивидуальные соревнования идут два дня, и второй день является основным, когда разыгрывается звание олимпийской чемпионки. По сегодняшнему дню Дина выиграла первое место - она получила самые высокие оценки, выиграла три золотые медали, серебро выиграла Арина", - рассказала она.
"В групповом упражнении сегодня тоже выиграли медаль. Девочка, которой 16 лет, допустила ошибку, но я считаю, что это показательно и правильно. Из 12 медалей выиграли девять золотых и три серебряные - если бы выиграли больше, это уже был бы перебор. Виталий Смирнов (почетный президент Олимпийского комитета России - прим. ТАСС) когда-то мне сказал: "Надо делиться, а олимпийские виды выигрывать", - добавила Винер-Усманова.
Глава федерации отметила важность работы над ошибками.
"У нас есть достойные конкуренты, и я этому рада. В подавляющем большинстве мы выиграли золотые медали, но есть над чем работать. Время еще есть - у нас будет Кубок мира в Минске и Кубок мира в Москве. 24 июня у нас будет бенефис звезды мировой оперы и выступление под симфонический оркестр нашей сборной олимпийской команды", - рассказала Винер-Усманова.