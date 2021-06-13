{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Винер-Усманова подвела итоги выступления сборной России на чемпионате Европы

Российские спортсменки на турнире в Болгарии выиграли медальный зачет соревнований
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике выполнила главную задачу на чемпионате Европы, удачно выступив в олимпийских дисциплинах. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Российские спортсменки завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали, выиграв медальный зачет соревнований.

На эту тему
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по художественной гимнастике
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по художественной гимнастике

"Эти соревнования были очень важны для нас, поскольку это последний крупный официальный старт перед Олимпийскими играми, где собираются все. Европа - самая передовая в области художественной гимнастики, поэтому олимпийские чемпионы, призеры и участники в подавляющем большинстве с этого континента, - сказала Винер-Усманова. - Поэтому эти соревнования были для нас показательными".

"Была поставлена задача в первую очередь хорошо выступить в олимпийских дисциплинах, что мы и сделали. Эта задача была выполнена вчера по итогам финала в многоборье. У нас два флага было в индивидуальной программе - золото и бронза, и флаг в многоборье за два дня - это была олимпийская программа", - добавила она.

"Надо делиться, а олимпийские виды выигрывать"

Винер-Усманова отметила и выступление на соревнованиях юниоров. "В первый же день выиграли три золотые медали, уже сегодня в финалах выступили Дина, Арина [Аверины] и [Лала] Крамаренко - Дина выиграла три из четырех золотых медалей, и должна была быть и четвертая. Была поставлена задача, потому что на Олимпийских играх индивидуальные соревнования идут два дня, и второй день является основным, когда разыгрывается звание олимпийской чемпионки. По сегодняшнему дню Дина выиграла первое место - она получила самые высокие оценки, выиграла три золотые медали, серебро выиграла Арина", - рассказала она.

На эту тему
Дина Аверина выиграла три золотые медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике
Дина Аверина выиграла три золотые медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике

"В групповом упражнении сегодня тоже выиграли медаль. Девочка, которой 16 лет, допустила ошибку, но я считаю, что это показательно и правильно. Из 12 медалей выиграли девять золотых и три серебряные - если бы выиграли больше, это уже был бы перебор. Виталий Смирнов (почетный президент Олимпийского комитета России - прим. ТАСС) когда-то мне сказал: "Надо делиться, а олимпийские виды выигрывать", - добавила Винер-Усманова.

Глава федерации отметила важность работы над ошибками.

"У нас есть достойные конкуренты, и я этому рада. В подавляющем большинстве мы выиграли золотые медали, но есть над чем работать. Время еще есть - у нас будет Кубок мира в Минске и Кубок мира в Москве. 24 июня у нас будет бенефис звезды мировой оперы и выступление под симфонический оркестр нашей сборной олимпийской команды", - рассказала Винер-Усманова.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаОлимпиада в Токио
Бокс
Боксер Поветкин допустил, что может возобновить карьеру
Спортсмен ранее объявил о том, что завершает боксерскую карьеру
Читать полностью