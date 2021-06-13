Винер-Усманова подвела итоги выступления сборной России на чемпионате Европы

"Эти соревнования были очень важны для нас, поскольку это последний крупный официальный старт перед Олимпийскими играми, где собираются все. Европа - самая передовая в области художественной гимнастики, поэтому олимпийские чемпионы, призеры и участники в подавляющем большинстве с этого континента, - сказала Винер-Усманова. - Поэтому эти соревнования были для нас показательными".

"Была поставлена задача в первую очередь хорошо выступить в олимпийских дисциплинах, что мы и сделали. Эта задача была выполнена вчера по итогам финала в многоборье. У нас два флага было в индивидуальной программе - золото и бронза, и флаг в многоборье за два дня - это была олимпийская программа", - добавила она.

"Надо делиться, а олимпийские виды выигрывать"

Винер-Усманова отметила и выступление на соревнованиях юниоров. "В первый же день выиграли три золотые медали, уже сегодня в финалах выступили Дина, Арина [Аверины] и [Лала] Крамаренко - Дина выиграла три из четырех золотых медалей, и должна была быть и четвертая. Была поставлена задача, потому что на Олимпийских играх индивидуальные соревнования идут два дня, и второй день является основным, когда разыгрывается звание олимпийской чемпионки. По сегодняшнему дню Дина выиграла первое место - она получила самые высокие оценки, выиграла три золотые медали, серебро выиграла Арина", - рассказала она.