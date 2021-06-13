Александр Поветкин объявил о завершении боксерской карьеры

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он заявил журналистам.

"Годы берут свое. Решил завершить карьеру, - сказал Поветкин. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается".

Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту 27 марта. Россиянин не сумел получить шанс во второй раз побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым он владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей. В 2018 году россиянин провел бой с британцем Энтони Джошуа за три пояса чемпиона мира по престижным версиям, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. С тех пор Поветкин выиграл у британца Хьюи Фьюри и свел к ничьей поединок с американцем Майклом Хантером.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).