В Федерации бокса России считают, что Поветкин своевременно завершил карьеру

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин принял правильное и своевременное решение о завершении карьеры. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Поветкин в воскресенье объявил о завершении карьеры.

"Поветкин - один из величайших российских боксеров, который подарил нашим зрителям яркие бои. Александр является человеком, который популяризировал бокс и продолжит это делать. Понимаю, что такое решение далось ему тяжело, но это самое правильное решение, которое принято своевременно", - сказал Щекутьев.