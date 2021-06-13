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Бокс

В Федерации бокса России считают, что Поветкин своевременно завершил карьеру

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев назвал спортсмена одним из величайших российских боксеров

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин принял правильное и своевременное решение о завершении карьеры. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Поветкин в воскресенье объявил о завершении карьеры.

"Поветкин - один из величайших российских боксеров, который подарил нашим зрителям яркие бои. Александр является человеком, который популяризировал бокс и продолжит это делать. Понимаю, что такое решение далось ему тяжело, но это самое правильное решение, которое принято своевременно", - сказал Щекутьев.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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