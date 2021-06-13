Жуков назвал Александра Поветкина выдающимся боксером современности

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин является выдающимся боксером и легендарным тяжеловесом. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В воскресенье Поветкин объявил о завершении карьеры.

"Поветкин - выдающийся боксер современности, олимпийский чемпион, чемпион мира, - сказал Жуков. - Легендарный тяжеловес, который подарил нам огромное количество великолепных боев. Огромное спасибо ему за такую долгую и яркую карьеру. Замечательный боец".