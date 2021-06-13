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Бокс

Жуков назвал Александра Поветкина выдающимся боксером современности

В воскресенье спортсмен объявил о завершении карьеры
Почетный президент ОКР Александр Жуков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Почетный президент ОКР Александр Жуков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин является выдающимся боксером и легендарным тяжеловесом. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В воскресенье Поветкин объявил о завершении карьеры.

"Поветкин - выдающийся боксер современности, олимпийский чемпион, чемпион мира, - сказал Жуков. - Легендарный тяжеловес, который подарил нам огромное количество великолепных боев. Огромное спасибо ему за такую долгую и яркую карьеру. Замечательный боец".

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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