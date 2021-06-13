Михалков: Поветкин вовремя завершил боксерскую карьеру

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Поветкин вовремя решил завершить спортивную карьеру. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РСФСР Никита Михалков.

41-летний Поветкин объявил о завершении карьеры в воскресенье.

"Очень обидно, когда завершается карьера, которая не являла собой ничего знаменательного, и очень отрадно, когда карьеру сам заканчивает человек, достигший в своей профессии практически всего. Умение уйти - это признак таланта, - сказал Михалков. - Я считаю, что Александр Поветкин уходит вовремя, в расцвете сил и сможет еще сделать очень много, передав свое умение, мастерство и силу воли тем, кто пойдет его дорогой".

Поветкин был чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета, регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.