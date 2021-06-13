Жемалетдинов: россияне могли забить бельгийцам первыми, если бы не ошибка на 10-й минуте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России могла открыть счет в стартовом матче чемпионата Европы с бельгийцами, если бы не ошибка в эпизоде с первым пропущенным мячом. Такое мнение журналистам высказал полузащитник Рифат Жемалетдинов.

"Первые 15 минут они сами боялись играть: было видно со стороны, что соперник бил или по аутам или в сторону от своих ворот. Гол сломал всю игру, если бы не он, мы бы первыми забили. Поэтому первые минут 15 складывались очень хорошо", - сказал Жемалетдинов.

"Бельгийцы были не на пике формы, у них отсутствовал ряд игроков. Лукаку - форвард высокого уровня. Если первый гол мы сами себе придумали, то второй - чисто футбольный гол, когда он сам убежал и забил", - добавил он.

Игрок отдал должное высокому исполнению тактических элементов соперником. "Замечался у них прессинг, они быстро разворачивали атаки от одной стороны в другую. В прессинг хорошо выходили и много били в створ. Мы сидели с [Александром] Соболевым [на скамейке запасных], конечно, хотелось играть на поле. Отмечу поддержку болельщиков: от них мурашки по коже шли", - отметил Жемалетдинов.