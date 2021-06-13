Промоутер Дон Кинг требует с боксера Поветкина около 467 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Член зала боксерской славы американский промоутер Дон Кинг требует с завершившего карьеру российского боксера Александра Поветкина $6,5 млн (около 467 млн рублей). Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Последний бой 41-летнего россиянина состоялся 27 марта, он проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту. Всего в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

"У нас суд в CAS. Дон Кинг хочет получить компенсацию $6,5 млн за отмену боя Саши против Бермейна Стиверна. Тогда Стиверна заменил [Жоан] Дюопа. Мы уже один раз выиграли суд у Дона Кинга, у нас сильные юристы", - сказал Рябинский.

Бой Поветкин - Стиверн должен был пройти в Екатеринбурге в декабре 2016 года. Но допинг-тесты Поветкина дали положительный результат на остарин.