Новак Джокович во второй раз в карьере выиграл Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу 34-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. Циципас был посеян под пятым номером. Впервые с 2004 года в финале Roland Garros победитель определялся в решающей партии. Тогда аргентинец Гастон Гаудио обыграл своего соотечественника Гильермо Корию, также проиграв первые два сета. Джокович на завершившемся турнире отыгрался со счета 0-2 по сетам в матче четвертого круга с итальянцем Лоренцо Музетти.

Джокович и Циципас встретились в восьмой раз. Сербский теннисист одержал шестую победу. В полуфинале Циципас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым, а Джокович обыграл 13-кратного победителя Roland Garros (рекордный результат) испанца Рафаэля Надаля. Джокович является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в нынешнем сезоне он одержал победу и на первом турнире Большого шлема - Australian Open.