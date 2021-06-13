Новак Джокович во второй раз в карьере выиграл Roland Garros

ТАСС, 13 июня. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу 34-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. Циципас был посеян под пятым номером. Впервые с 2004 года в финале Roland Garros победитель определялся в решающей партии. Тогда аргентинец Гастон Гаудио обыграл своего соотечественника Гильермо Корию, также проиграв первые два сета. Джокович на завершившемся турнире отыгрался со счета 0-2 по сетам в матче четвертого круга с итальянцем Лоренцо Музетти.
Джокович и Циципас встретились в восьмой раз. Сербский теннисист одержал шестую победу. В полуфинале Циципас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым, а Джокович обыграл 13-кратного победителя Roland Garros (рекордный результат) испанца Рафаэля Надаля. Джокович является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в нынешнем сезоне он одержал победу и на первом турнире Большого шлема - Australian Open.
Серб стал первым игроком в истории Открытой эры (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях), сумевшим дважды выиграть все четыре турнира Большого шлема. Всего на его счету 19 побед: девять раз он выигрывал Australian Open, пять раз - Уимблдон, трижды - US Open и дважды - Roland Garros. По количеству побед на турнирах Большого шлема сербского теннисиста опережают только Надаль и швейцарец Роджер Федерер, выигравшие рекордные 20 титулов. В активе Джоковича стало 83 победы на турнирах ATP, также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).
Циципасу 22 года, он занимает пятое место в рейтинге ATP. На его счету семь титулов под эгидой организации. Ранее греческий теннисист трижды выходил в полуфинал турниров Большого шлема - Australian Open (2019, 2021) и Roland Garros (2020). Он стал первым греческим теннисистом, вышедшим в финал турнира Большого шлема.
Roland Garros - второй в сезоне турнир Большого шлема. Призовой фонд соревнований составил €34 млн.