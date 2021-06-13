Поветкин не исключил, что проведет выставочный поединок

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не исключил варианта, при котором согласится провести выставочный поединок. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

Поветкин в воскресенье объявил о завершении карьеры.

"Почему бы и нет? Пусть платят. Конечно. Я и хочу выступить в таком поединке. Я перенес коронавирус, но уверен, что скоро поправлюсь и все будет нормально", - сказал Поветкин.

В ноябре 2020 года выставочный поединок провели 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс - младший. Вернуться на ринг также планирует Эвандер Холифилд.