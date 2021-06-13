Болельщик упал с верхнего яруса трибуны по ходу игры Евро между сборными Англии и Хорватии

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Болельщик получил тяжелые травмы, упав с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона "Уэмбли" во время воскресной встречи сборной Англии с командой Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Факт инцидента подтвердила администрация арены.

"Мы можем сообщить, что один из зрителей упал с трибуны сразу после начала матча между Англией и Хорватией на стадионе "Уэмбли". Ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, - говорится в заявлении представителя "Уэмбли". - Мы продолжим совместную работу с УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций], чтобы гарантировать проведение тщательного расследования, и пристально следим за ситуацией".

Как заявили газете Evening Standard свидетели произошедшего, мужчина мог упасть на кресла нижнего яруса трибун. Впоследствии эта часть сектора была освобождена от зрителей. Англия обыграла сборную Хорватии со счетом 1:0.

Это уже второй эпизод, омрачивший футбольный чемпионат, стартовавший 11 июня. В субботнем матче сборных Дании и Финляндии, проходившем в Копенгагене, 29-летний полузащитник Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего увезли в больницу. Игра была приостановлена и возобновлена спустя более чем полтора часа, победу со счетом 1:0 одержали финны. Впоследствии стало известно, что Эриксен продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.