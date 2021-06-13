Поветкин заявил, что никогда не принимал допинг

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не принимал запрещенные препараты по ходу спортивной карьеры. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Поветкин в воскресенье объявил о завершении карьеры. Его допинг-тесты дважды давали положительный результат - в них обнаруживали мельдоний и остарин.

"Я за себя знаю, что никогда не принимал допинг, - сказал 41-летний Поветкин. - Остарин, как я узнал потом, принимают для того, чтобы мышцы становились больше, здоровее. Я никогда его не принимал. "Милдронат" же мы принимали, когда он был разрешен. Ничего такого в нем нет. До сих пор за границей принимают нечто подобное, состав тот же, а вот название другое".