"Годы берут свое". Александр Поветкин завершил карьеру боксера

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин завершил карьеру. Об этом 41-летний спортсмен заявил в воскресенье на специально созванной пресс-конференции.
"Годы берут свое. Решил завершить карьеру, - сказал Поветкин. - После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается".
Поветкин начал свою карьеру в профессиональном боксе 16 лет назад - 11 июня 2005 года россиянин вышел на ринг против боксера из Германии Мухаммеда Али Дурмаза. С тех пор Поветкин провел 40 боев, в которых одержал 36 побед.
Россиянин выступал и в первом тяжелом весе, забрав там титул чемпиона мира, и в супертяжелом. Большие бои пришли к Поветкину уже после 30 лет. Первым из них стало противостояние с украинцем Владимиром Кличко, которое состоялось в 2013 году в московском спорткомплексе "Олимпийский". Тогда россиянин уступил, однако этот бой открыл для него путь к большим поединкам и миллионным гонорарам. А его промоутером с того момента стал бизнесмен Андрей Рябинский, учредивший компанию "Мир бокса".
"Бой с Кличко не вспоминаю", - сказал Поветкин в интервью ТАСС, признавшись, что проиграл честно.
Допинг
А вот что по-настоящему испортило карьеру Поветкину - так это истории с допингом. Сначала россиянин попал под гребенку с мельдонием, ситуация с которым многим попортила карьеру. А потом, уже вернувшись на большую арену, Поветкин споткнулся о второй запрещенный препарат - остарин.
Из-за него был отменен претендентский бой против американца Бермейна Стиверна, а в настоящее время идет судебный процесс против легендарного Дона Кинга. По информации ТАСС, американский промоутер затребовал за отмену боя $6,5 млн.
Планы на будущее
Поветкин займется общественной деятельностью после завершения карьеры, а также подготовкой детей. "В Чехове у нас есть зал, там тренируются детишки, в районе 70 детей. Они занимаются бесплатно, в будущем займусь ими и буду проводить мастер-классы. Не каждый боксер может стать хорошим тренером, но показать что-то могу", - сказал Поветкин ТАСС, отметив, что бизнесом он точно не будет заниматься.
"Александр уже занимается популяризацией бокса, посещает наши мероприятия. Он продолжит заниматься общественной деятельностью и после завершения карьеры", - рассказал агентству генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.
Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту 27 марта. Россиянин не сумел получить шанс во второй раз побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым он владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей. В 2018 году россиянин провел бой с британцем Энтони Джошуа за три пояса чемпиона мира по престижным версиям, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. С тех пор Поветкин выиграл у британца Хьюи Фьюри и свел к ничьей поединок с американцем Майклом Хантером.
Всего в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.
Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).