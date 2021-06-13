"Годы берут свое". Александр Поветкин завершил карьеру боксера

"Годы берут свое. Решил завершить карьеру, - сказал Поветкин. - После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается".

Поветкин начал свою карьеру в профессиональном боксе 16 лет назад - 11 июня 2005 года россиянин вышел на ринг против боксера из Германии Мухаммеда Али Дурмаза. С тех пор Поветкин провел 40 боев, в которых одержал 36 побед.

Россиянин выступал и в первом тяжелом весе, забрав там титул чемпиона мира, и в супертяжелом. Большие бои пришли к Поветкину уже после 30 лет. Первым из них стало противостояние с украинцем Владимиром Кличко, которое состоялось в 2013 году в московском спорткомплексе "Олимпийский". Тогда россиянин уступил, однако этот бой открыл для него путь к большим поединкам и миллионным гонорарам. А его промоутером с того момента стал бизнесмен Андрей Рябинский, учредивший компанию "Мир бокса".

"Бой с Кличко не вспоминаю", - сказал Поветкин в интервью ТАСС, признавшись, что проиграл честно.

Допинг

А вот что по-настоящему испортило карьеру Поветкину - так это истории с допингом. Сначала россиянин попал под гребенку с мельдонием, ситуация с которым многим попортила карьеру. А потом, уже вернувшись на большую арену, Поветкин споткнулся о второй запрещенный препарат - остарин.

Из-за него был отменен претендентский бой против американца Бермейна Стиверна, а в настоящее время идет судебный процесс против легендарного Дона Кинга. По информации ТАСС, американский промоутер затребовал за отмену боя $6,5 млн.

Планы на будущее

Поветкин займется общественной деятельностью после завершения карьеры, а также подготовкой детей. "В Чехове у нас есть зал, там тренируются детишки, в районе 70 детей. Они занимаются бесплатно, в будущем займусь ими и буду проводить мастер-классы. Не каждый боксер может стать хорошим тренером, но показать что-то могу", - сказал Поветкин ТАСС, отметив, что бизнесом он точно не будет заниматься.