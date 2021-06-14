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Евро-2020

В Петербурге в фан-зонах Евро с 17 июня будут запрещены услуги общепита

Запрет не распространяется только на продажу напитков
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Оказание услуг общественного питания и продажа продуктов запрещены в Петербурге в фан-зонах Евро-2020 с 17 июня. Запрет не распространяется только на продажу напитков, сообщила в понедельник пресс-служба администрации губернатора города.

"Усиливаются меры предосторожности при посещении болельщиками фан-зон чемпионата Европы по футболу. С 14 июня необходимо ношение масок. С 17 июня в фан-зонах не допускается оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за исключением напитков", - говорится в сообщении.

Фан-зоны в Петербурге с 11 июня открылись на Конюшенной площади и у спорткомплекса "Юбилейный". Также зону просмотра матчей Евро на Дворцовой площади планируют открыть со 2 июля.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля.

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