Передача Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

ТАСС, 14 июня. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Тампу" со счетом 2:1 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней площадке "Тампы".
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мэтью Барзал (33-я минута), Райан Пулок (46). У проигравших отличился Брэйден Пойнт (60).
Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 30 бросков, голкипер "Тампы" Андрей Василевский сделал 29 сейвов. Форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. В активе российского нападающего стало 19 очков (5 голов + 14 результативных передач) в нынешнем розыгрыше плей-офф. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.
"Айлендерс" повели в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч состоится в ночь на 16 июня на домашней площадке "Тампы". В другом полуфинале встречаются "Вегас" и "Монреаль". первая встреча состоится в ночь на 15 июня.