Передача Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

ТАСС, 14 июня. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Тампу" со счетом 2:1 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней площадке "Тампы".

Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 30 бросков, голкипер "Тампы" Андрей Василевский сделал 29 сейвов. Форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. В активе российского нападающего стало 19 очков (5 голов + 14 результативных передач) в нынешнем розыгрыше плей-офф. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.

"Айлендерс" повели в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч состоится в ночь на 16 июня на домашней площадке "Тампы". В другом полуфинале встречаются "Вегас" и "Монреаль". первая встреча состоится в ночь на 15 июня.