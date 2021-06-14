Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 14 июня. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 32-й на 19-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Павлюченкова в трех сетах уступила в финале Roland Garros

Достойна похвалы. Павлюченкова в трех сетах уступила в финале Roland Garros

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На прошлой неделе Павлюченкова дошла до финала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), где проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в трех сетах. Победительница Roland Garros поднялась на 18 позиций и располагается на 15-м месте.

В топ-10 изменений не произошло. Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 14 июня:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8 245 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 401;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 330;

4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 195;

5 (5). София Кенин (США) - 5 865;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 835;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265;

8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 931;

9 (9). Ига Швёнтек (Польша) - 4 435;

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 285...

19 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 300...

32 (30). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 100...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 940;

35 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 860...

39 (40). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 692...

82 (78). Анастасия Потапова (Россия) - 1 001...

86 (88). Варвара Грачева (Россия) - 966...

88 (77). Анна Блинкова (Россия) - 940...

97 (96). Вера Звонарева (Россия) - 847...

100 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) - 826.