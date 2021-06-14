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Евро-2020

Футболист сборной Дании Эриксен рассказал о самочувствии после сердечного приступа

Полузащитник отметил, что не сдастся и хочет понять, что с ним произошло

ТАСС, 14 июня. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен чувствует себя лучше после пережитого сердечного приступа в матче чемпионата Европы против команды Финляндии. Комментарий футболиста на своей странице в Twitter приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport ("Гадзетта делло спорт").

"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло, - сказал Эриксен. - Я хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня".

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, только после этого его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Датского футбольного союза, игрок продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.

Сборная Дании после первого тура занимает третье место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой позиции располагаются бельгийцы (3 очка), на второй - финны (3), на четвертой - россияне (0). В следующем матче датчане 17 июня в Копенгагене примут бельгийцев.

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