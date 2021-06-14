Футболист сборной Дании Эриксен рассказал о самочувствии после сердечного приступа

ТАСС, 14 июня. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен чувствует себя лучше после пережитого сердечного приступа в матче чемпионата Европы против команды Финляндии. Комментарий футболиста на своей странице в Twitter приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport ("Гадзетта делло спорт").

"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло, - сказал Эриксен. - Я хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня".