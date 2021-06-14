Сборная Колумбии обыграла команду Эквадора в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 14 июня. Сборная Колумбии одержала победу над командой Эквадора со счетом 1:0 в матче группы B на Кубке Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Единственный мяч на 42-й минуте забил Эдвин Кардона.

Ранее в группе В бразильцы победили команду Венесуэлы со счетом 3:0. Также в группе выступает сборная Перу. В группе A сыграют команды Аргентины, Боливии, Парагвая, Уругвая и Чили.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.