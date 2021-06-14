"Финикс" обыграл "Денвер" и вышел в полуфинал плей-офф НБА

ТАСС, 14 июня. "Финикс" в гостях обыграл "Денвер" со счетом 125:118 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Финикса" Крис Пол, на счету которого 37 очков. Дабл-дабл у "Финикса" оформил Девин Букер (34 очка + 11 подборов). В составе "Денвера" больше всех очков набрал защитник Уилл Бартон (25), центровой Никола Йокич сделал дабл-дабл (22 очка + 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Финикса". В следующем раунде плей-офф команды сыграет с победителем пары "Юта" - "Лос-Анджелес Клипперс" (2-1 в серии).

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции и в серии первого раунда плей-офф победил действующего чемпиона "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2). "Денвер" стал третьим, в первом раунде команда обыграла "Портленд" (4-2).