СМИ: Буффон подпишет двухлетний контракт с "Пармой"

ТАСС, 14 июня. Голкипер Джанлуиджи Буффон станет игроком итальянского футбольного клуба "Парма", соглашение будет рассчитано на два года. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

"Сделка совершена и подтверждена. Буффон вернется в "Парму", на этой неделе он подпишет контракт до 2023 года", - написал Скира.

Буффону 43 года, он выступал за "Парму" с 1995 по 2001 год. По итогам прошедшего сезона "Парма" заняла последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии и вылетела во второй по силе дивизион.

Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года, сезон-2018/19 он провел во французском ПСЖ. В составе туринского клуба он 10 раз становился чемпионом Италии, четыре раза - обладателем кубка и шесть раз - суперкубка страны.