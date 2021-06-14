Варламов считает Василевского лучшим голкипером НХЛ последних лет

В ночь на понедельник "Айлендерс" в гостях победили "Тампу" в первом матче полуфинальной серии. Варламов отразил 30 бросков по своим воротам, Василевский - 29.

"Василевский, с моей точки зрения, лучший голкипер в НХЛ, причем не только сейчас, а на протяжении последних лет. Он показывает выдающийся хоккей, а кроме этого, Андрей - отличный человек и скромный парень, - сказал Варламов. - У нас нормальные отношения, но сейчас мы играем друг против друга. Это очень габаритный и атлетически сложенный вратарь, за последние годы он брал "Везина Трофи" как лучший голкипер лиги, постоянно номинируется на этот приз. Я вообще могу сказать много хорошего о Василевском".

Василевский представляет "Тампу" с 2014 года и является победителем Кубка Стэнли. В 2019 году он стал обладателем "Везина Трофи". В составе сборной России он стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мирового первенства. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.