{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Варламов считает Василевского лучшим голкипером НХЛ последних лет

Российские вратари противостоят друг другу в полуфинальной серии Кубка Стэнли
Андрей Василевский AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 14 июня. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский является лучшим голкипером последних лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение высказал вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

На эту тему
Передача Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в первом матче полуфинала Кубка Стэнли
Передача Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

В ночь на понедельник "Айлендерс" в гостях победили "Тампу" в первом матче полуфинальной серии. Варламов отразил 30 бросков по своим воротам, Василевский - 29.

"Василевский, с моей точки зрения, лучший голкипер в НХЛ, причем не только сейчас, а на протяжении последних лет. Он показывает выдающийся хоккей, а кроме этого, Андрей - отличный человек и скромный парень, - сказал Варламов. - У нас нормальные отношения, но сейчас мы играем друг против друга. Это очень габаритный и атлетически сложенный вратарь, за последние годы он брал "Везина Трофи" как лучший голкипер лиги, постоянно номинируется на этот приз. Я вообще могу сказать много хорошего о Василевском".

Василевский представляет "Тампу" с 2014 года и является победителем Кубка Стэнли. В 2019 году он стал обладателем "Везина Трофи". В составе сборной России он стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мирового первенства. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.

Теги
НХЛ
Автогонки
Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии на автогонках в Австралии
Гоночная машина влетела в группу зрителей в 35 км от финишной линии
Читать полностью