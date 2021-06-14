СМИ: "Эвертон" и "Лидс" заинтересованы в приобретении футболиста "Реала" Марсело

ТАСС, 14 июня. Защитник Марсело покинет мадридский "Реал" после возвращения на пост главного тренера клуба итальянца Карло Анчелотти. Об этом сообщает газета The Mirror.

Срок контракта 33-летнего бразильца с "Реалом" истекает летом 2022 года. Отмечается, что фаворитом в борьбе за трансфер игрока является английский "Эвертон", в котором на протяжении последних двух сезонов работал Анчелотти. Также на защитника претендует английский "Лидс". Игрок планирует подписать контракт на два сезона.

Марсело представляет "Реал" с 2007 года. Вместе с мадридцами он пять раз стал чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, трижды - Суперкубок УЕФА и два раза - Кубок Испании. Всего на его счету за "Реал" 528 матчей, 38 голов и 101 результативная передача. В прошедшем сезоне он не был игроком основы "Реала", провел 19 матчей.