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Президент FIBA покинул пост на время расследования по делу о сексуальных домогательствах

Предполагаемыми виновниками являются несколько тренеров и чиновников из Федерации баскетбола Мали, которую Хамане Ньянг возглавлял в 1999-2007 годах

ТАСС, 14 июня. Хамане Ньянг из Мали принял решение покинуть пост президента Международной федерации баскетбола (FIBA) на время расследования в отношении членов Федерации баскетбола Мали по обвинениям в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Заменять его будет вице-президент FIBA шейх Сауд Али Аль-Тани. 10 июня FIBA получила при посредничестве газеты New York Times ("Нью-Йорк таймс") и правозащитной организации Human Rights Watch ("Хьюман райтс уотч") несколько заявлений о систематических сексуальных домогательствах в Федерации баскетбола Мали. Ньянг был главой федерации с 1999 по 2007 год и, предположительно, должен был знать о совершаемых действиях в тот период. FIBA немедленно связалась с независимым специалистом по этике профессором Ричардом Маклареном, который подготовит доклад к окончанию Олимпийских игр.

Предполагаемыми виновниками являются тренеры Амаду Бамба, Умар Сиссоко и представитель федерации Харио Маига, все они отстранены от деятельности. Сам Ньянг категорически отвергает обвинения.

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