Кот Ахилл предсказал исход матча Евро между сборными Польши и Словакии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Кот Ахилл предсказал победу сборной Польши в матче с командой Словакии в рамках чемпионата Европы по футболу. Предсказание состоялось в понедельник в Эрмитаже.

Ахилл сразу подошел к миске с флагом Польши, но через какое-то время решил обнюхать и вторую миску, однако есть оттуда не стал.

"Польша! Ну что же, мне кажется, предсказание очень краткое", - сказала на церемонии пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен. Также она напомнила, что после многолетней работы оракул удостоился паспорта болельщика (FAN ID) для посещения матчей турнира. "На всех мероприятиях Евро-2020 запрещено появление любых животных, и лишь для кота Ахилла сделано исключение", - подытожила она.

Ранее Ахилл верно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), а также Бельгии и России (3:0).

Матч Польша - Словакия состоится в Петербурге в понедельник (начало - 19:00 мск).

Ахилл выступает оракулом только для игр чемпионата Европы в Петербурге. Следующее предсказание состоится 16 июня в Эрмитаже - Ахилл определит исход матча Финляндия - Россия.

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.

Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира - семи петербургских встреч и матча открытия турнира в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.