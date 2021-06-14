{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Фигурист Гурейро рассказал, что старается не форсировать подготовку к Олимпиаде

По словам спортсмена, важно не торопиться и не перегружать себя, чтобы сохранить должный настрой к началу соревнований
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата России в танцах на льду, участники Олимпиады в Пхёнчхане фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро начали планомерную подготовку к олимпийскому сезону, стараясь "не бежать впереди паровоза". Об этом ТАСС рассказал Гурейро.

На эту тему
Тарасова будет комментировать фигурное катание в олимпийском сезоне
Тарасова будет комментировать фигурное катание в олимпийском сезоне

"Сейчас нас ждет интересный, насыщенный, сложный сезон, но мы не бежим впереди паровоза. Работа идет планомерно, грамотно, сейчас важно не перегореть, - рассказал спортсмен. - Мы понимаем ответственность, и спешка - это не всегда хорошо. Мы ждем праздника, мы ждем Олимпиады, ждем накала, но хотим, чтобы все эти эмоции нас не поглотили".

Фигуристы вернулись на лед в "Медведково", где работают под руководством Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой с начала июня. "Работа должна была возобновиться с 1 июня, но у меня было ответственное событие - форум юных олимпийцев, куда я был приглашен в качестве члена комиссии спортсменов Олимпийского комитета России с Ладой Задонской. Мы были там достаточно серьезно задействованы, мне довелось вести мероприятие, в котором мы отвечали на важные для ребят вопросы с главой ОКР Станиславом Алексеевичем Поздняковым", - сообщил Гурейро.

"А вот уже 2 июня я вернулся на наш лед в "Медведково". Интересное совпадение - в мой первый сезон у Светланы Львовны я тоже начал работу на день позже, но тогда причиной была свадьба наших друзей - Ксении Монько и Кирилла Халявина, которые также когда-то тренировались у нее", - отметил фигурист.

Гурейро рассказал, что ему удалось набраться сил перед сезоном-2021/22. "Отдых получился очень насыщенным - получилось на пять дней съездить к друзьям в Сибирь, продолжить прошлогодний тур по городам России. Потом поехал с друзьями в Египет. Такого активного отдыха у меня давно не было, разве что в Италии, когда мы ездили к Капеллини и Ланотте (чемпионы мира в танцах на льду 2014 года - прим. ТАСС). Каждый день мы отдыхали либо в аквапарке, либо занимались дайвингом, либо проводили время в пустыне на квадроциклах, и отпуск получился у нас на неделю дольше, чем обычно. Поэтому получили приятное ощущение жажды возвращения на лед", - продолжил спортсмен.

Также фигурист отметил, что Загорски прошла реабилитацию после травм прошлого сезона. "Я люблю "патрулировать" столицу на самокате, это моя любовь. А Тиффани обожает летнюю Москву - каталась на велосипеде, встречалась с подругами, успела пройти курс реабилитации после микротравм прошлого сезона, чтобы в предстоящем как следует подстраховать здоровье. Это очень важно", - добавил Гурейро.

Теги
Олимпиада в Токио
Евро-2020
Для посетителей фан-зоны в Санкт-Петербурге дополнительно закупили 100 тыс. масок
В связи с участившимися случаями нарушения правил профилактики распространения коронавируса организаторы Фестиваля Евро-2020 приняли решение усилить меры предосторожности
Для посетителей фан-зоны в Санкт-Петербурге дополнительно закупили 100 тыс. масок
Читать полностью