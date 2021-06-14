Фигурист Гурейро рассказал, что старается не форсировать подготовку к Олимпиаде

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата России в танцах на льду, участники Олимпиады в Пхёнчхане фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро начали планомерную подготовку к олимпийскому сезону, стараясь "не бежать впереди паровоза". Об этом ТАСС рассказал Гурейро.

"Сейчас нас ждет интересный, насыщенный, сложный сезон, но мы не бежим впереди паровоза. Работа идет планомерно, грамотно, сейчас важно не перегореть, - рассказал спортсмен. - Мы понимаем ответственность, и спешка - это не всегда хорошо. Мы ждем праздника, мы ждем Олимпиады, ждем накала, но хотим, чтобы все эти эмоции нас не поглотили".

Фигуристы вернулись на лед в "Медведково", где работают под руководством Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой с начала июня. "Работа должна была возобновиться с 1 июня, но у меня было ответственное событие - форум юных олимпийцев, куда я был приглашен в качестве члена комиссии спортсменов Олимпийского комитета России с Ладой Задонской. Мы были там достаточно серьезно задействованы, мне довелось вести мероприятие, в котором мы отвечали на важные для ребят вопросы с главой ОКР Станиславом Алексеевичем Поздняковым", - сообщил Гурейро.

"А вот уже 2 июня я вернулся на наш лед в "Медведково". Интересное совпадение - в мой первый сезон у Светланы Львовны я тоже начал работу на день позже, но тогда причиной была свадьба наших друзей - Ксении Монько и Кирилла Халявина, которые также когда-то тренировались у нее", - отметил фигурист.

Гурейро рассказал, что ему удалось набраться сил перед сезоном-2021/22. "Отдых получился очень насыщенным - получилось на пять дней съездить к друзьям в Сибирь, продолжить прошлогодний тур по городам России. Потом поехал с друзьями в Египет. Такого активного отдыха у меня давно не было, разве что в Италии, когда мы ездили к Капеллини и Ланотте (чемпионы мира в танцах на льду 2014 года - прим. ТАСС). Каждый день мы отдыхали либо в аквапарке, либо занимались дайвингом, либо проводили время в пустыне на квадроциклах, и отпуск получился у нас на неделю дольше, чем обычно. Поэтому получили приятное ощущение жажды возвращения на лед", - продолжил спортсмен.

Также фигурист отметил, что Загорски прошла реабилитацию после травм прошлого сезона. "Я люблю "патрулировать" столицу на самокате, это моя любовь. А Тиффани обожает летнюю Москву - каталась на велосипеде, встречалась с подругами, успела пройти курс реабилитации после микротравм прошлого сезона, чтобы в предстоящем как следует подстраховать здоровье. Это очень важно", - добавил Гурейро.