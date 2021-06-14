Для посетителей фан-зоны в Санкт-Петербурге дополнительно закупили 100 тыс. масок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Меры по противодействию распространению COVID-19 решено усилить в Футбольной деревне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, для посетителей расположенной на ее территории фан-зоны дополнительно закупили 100 тыс. масок. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Фестиваля Евро-2020.

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"Напоминаем, что посещение Футбольной деревни без масок запрещено. На входе волонтеры выдают маски тем, у кого их не оказалось. Все сотрудники также обязаны соблюдать масочный режим. В приоритете здоровье гостей Фестиваля Евро-2020. В связи с участившимися случаями пренебрежения посетителями мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции организаторами фестиваля было принято решение усилить контроль над их соблюдением", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что волонтеры будут напоминать гостям фестиваля каждые 10 минут о необходимости использования маски. Также громкоговорители будут напоминать о масочном режиме на подходе к Конюшенной площади.

С 17 июня приостановится деятельность фуд-кортов в Футбольной деревне, продаваться будут только напитки. Санитайзеры для дезинфекции рук установлены по всей территории Футбольной деревни: на входах, у торговых точек, в технических зонах и в туалетных кабинах. Для утилизации использованных масок предусмотрены специальные баки.

Посетители фан-зоны смогут отслеживать заполненность площадки на официальном сайте Фестиваля Евро-2020.

Чемпионат Европы - 2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоится семь матчей турнира, в том числе две игры сборной России на групповом этапе и матч 1/4 финала.