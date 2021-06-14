Нижегородское "Динамо" стало победителем дивизиона "Дебютант" Офицерской хоккейной лиги

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Нижегородское "Динамо" обыграло московский "Капитал" в серии буллитов в финальном матче дивизиона "Дебютант" Офицерской хоккейной лиги (ОХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Основное время (три периода по 15 минут) завершилось со счетом 2:2. Обе шайбы у "Капитала" забросил Юрий Полищук. В составе "Динамо" голы на счету Вадима Смирнова и Алексея Глазкова. После ничьей в основное время была назначена серия буллитов, которую нижегородская команда выиграла со счетом 2:1.

ОХЛ является всероссийским чемпионатом среди любительских команд, составленных из числа сотрудников и ветеранов государственных органов, медицинских учреждений и спецслужб РФ. Турнир проходит в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" при участии Министерства спорта РФ и Федерации хоккея России.

Чемпионат состоит из трех дивизионов - "Дебютант", "Любитель" и "Спортсмен". На финальном этапе восемь команд в каждом дивизионе были разделены на две группы. Победители групп в финале сезона разыгрывают титул чемпиона в своем дивизионе.